На заводі у Житомирській області загинув працівник
- Сьогодні, 03:54
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Завод «Прогрес» у Бердичеві, де сталася трагедія
Металева конструкція впала на працівників, внаслідок чого один з них загинув на місці, а інший знаходиться в реанімації
На заводі у Житомирській області у м. Бердичів загинув працівник. Про це з посиланням на інформацію обласної поліції повідомляє місцеве видання Berdichev.biz.
Як зазначається, трагедія сталася на заводі «Прогрес» у вівторок.
«Повідомлення до чергової частини надійшло 23 січня о 09:24 від лікаря Центральної міської лікарні про те, що на ливарному комплексі по вулиці Низгірецькій, 100 внаслідок падіння металевої конструкції працівник 1970 року народження помер, а ще один, 1956 року народження, отримав тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що працівники виконували зварювальні роботи, вони підняли на мостовому крані металеву конструкцію, яку не було закріплено. Дана конструкція впала на працівників, внаслідок чого один з них загинув на місці, а інший знаходиться в реанімації.Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 270 ч.2 Кримінального кодексу України.