На заводі у Житомирській області загинув працівник

Металева конструкція впала на працівників, внаслідок чого один з них загинув на місці, а інший знаходиться в реанімації

На заводі у Житомирській області у м. Бердичів загинув працівник. Про це з посиланням на інформацію обласної поліції повідомляє місцеве видання Berdichev.biz. Як зазначається, трагедія сталася на заводі «Прогрес» у вівторок. «Повідомлення до чергової частини надійшло 23 січня о 09:24 від лікаря Центральної міської лікарні



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Завод «Прогрес» у Бердичеві, де сталася трагедія

Металева конструкція впала на працівників, внаслідок чого один з них загинув на місці, а інший знаходиться в реанімації

На заводі у Житомирській області у м. Бердичів загинув працівник. Про це з посиланням на інформацію обласної поліції повідомляє місцеве видання Berdichev.biz.

Як зазначається, трагедія сталася на заводі «Прогрес» у вівторок.

«Повідомлення до чергової частини надійшло 23 січня о 09:24 від лікаря Центральної міської лікарні про те, що на ливарному комплексі по вулиці Низгірецькій, 100 внаслідок падіння металевої конструкції працівник 1970 року народження помер, а ще один, 1956 року народження, отримав тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що працівники виконували зварювальні роботи, вони підняли на мостовому крані металеву конструкцію, яку не було закріплено. Дана конструкція впала на працівників, внаслідок чого один з них загинув на місці, а інший знаходиться в реанімації.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 270 ч.2 Кримінального кодексу України.