На Житомирщині автобус в'їхав в електроопору, є жертви



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Поліція Коростеня з’ясовує обставини ДТП із пасажирським автобусом Фото: Нацполіція

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе різке погіршення самопочуття водія

У Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 7:15 у Коростені пасажирський автобус ПАЗ-4234 здійснив зіткнення з електроопорою. В результаті аварії 66-річний водій транспортного засобу загинув.

Також в результаті ДТП постраждали двоє пасажирів віком 53 та 63 роки. Постраждалі звернулися до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі причини та обставини інциденту встановлюються. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе різке погіршення самопочуття водія.

Нагадаємо, що на автодорозі Київ-Одеса сталося зіткнення вантажівки та рейсового автобуса. «По прибуттю з’ясувалось, що зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням Одеса-Київ (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo. Внаслідок ДТП постраждали водій та 16 осіб першого транспортного засобу», - вказано у повідомленні.