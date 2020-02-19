На Миколаївщині пасажирський автобус врізався у вантажівку, 17 постраждалих



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Фото: ДСНС

Внаслідок ДТП постраждали водій та 16 пасажирів рейсового автобусу

Цієї ночі на Миколаївщині, на трасі Київ-Одеса, рейсовий автобус зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo. Водій та 16 осіб з автобуса постраждали, їх відправили до лікарні. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Повідомляється, що 19 лютого о 1:35 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Кривоозерському районі на 296 км автошляху М-05 Київ-Одеса. За викликом направлено чергове відділення підрозділу.

«По прибуттю з’ясувалось, що зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням Одеса-Київ (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo. Внаслідок ДТП постраждали водій та 16 осіб першого транспортного засобу», - вказано у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого керманича автобусу та передали його бригаді швидкої медичної допомоги.

«Ще 16 пасажирів із різними ступенями травм, забоїв направлено до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб, у тому числі постраждалий водій) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (2 осіб). Наразі постраждалий чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації», - додали у відомстві.

Зазначається, що на ранок вісім громадян після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади.

«Змінний водій автобусу та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились», — додали у пресслужбі.