  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині четверо дітей постраждали від вибуху

    • Розсилка
    <p>Стан усіх постраждалих середньої&nbsp; важкості</p> - На Житомирщині четверо дітей постраждали від вибуху

    Стан усіх постраждалих середньої  важкості

    Слідчі встановили, що у згортку, який підпалили діти, було півкілограма пороху

    На Житомирщині четверо дітей постраждали внаслідок вибуху мисливського пороху, їх госпіталізували в лікарню з опіками обличчя.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що троє хлопчиків та дівчинка пішли гуляти за село  і на смітнику знайшли згорток з газет. Вони вирішили його підпалити, і згорток вибухнув.

    Слідчі встановили, що у згортку було півкілограма пороху. «Ніхто  не  знає,  як він там з’явився, тому що це смітник, може хтось його викинув, і діти знайшли його випадково. До батьків теж є питання - чому малолітні  діти знаходилися за селом на смітнику і без догляду дорослих», - кажуть в поліції.

    Дітей з районної лікарні доправили до обласного опікового центру. Нині стан усіх  постраждалих середньої  важкості. «В усіх діток опік полум’ям обличчя, обох кистей. У двох діток обпечена рогівка очей. В хлопчика одного більш виражений опік», - кажуть лікарі.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування чотирьох дітей.

    Нагадаємо, у Київській області 26-річний чоловік загинув від вибуху тротилу.

    Читайте також
    вибух діти Житомирщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ