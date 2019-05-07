На Житомирщині четверо дітей постраждали від вибуху



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Стан усіх постраждалих середньої важкості

Слідчі встановили, що у згортку, який підпалили діти, було півкілограма пороху

На Житомирщині четверо дітей постраждали внаслідок вибуху мисливського пороху, їх госпіталізували в лікарню з опіками обличчя.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що троє хлопчиків та дівчинка пішли гуляти за село і на смітнику знайшли згорток з газет. Вони вирішили його підпалити, і згорток вибухнув.

Слідчі встановили, що у згортку було півкілограма пороху. «Ніхто не знає, як він там з’явився, тому що це смітник, може хтось його викинув, і діти знайшли його випадково. До батьків теж є питання - чому малолітні діти знаходилися за селом на смітнику і без догляду дорослих», - кажуть в поліції.

Дітей з районної лікарні доправили до обласного опікового центру. Нині стан усіх постраждалих середньої важкості. «В усіх діток опік полум’ям обличчя, обох кистей. У двох діток обпечена рогівка очей. В хлопчика одного більш виражений опік», - кажуть лікарі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування чотирьох дітей.

Нагадаємо, у Київській області 26-річний чоловік загинув від вибуху тротилу.