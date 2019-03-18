На Житомирщині майже 40 громад перейдуть до Православної церкви України



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Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість

На Житомирщині прихожани 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли ріщення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Відповідно до розпоряджень голови ОДА Ігоря Гундича статути релігійних організацій у новій редакції перереєстрували після зборів прихожан у:

с. Ворсівка, смт Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району;

м. Андрушівка;

с. Бондарівка та с. Ушиця Коростенського району;

с. Сінгури Житомирського району;

с. Малий Браталів Любарського району;

смт Народичі.

Повідомляється, що загалом до ПЦУ на Житомирщині виявили бажання приєднатись 38 релігійних громад, з яких 2 – с. Станишівка Житомирського та с. Романівка Романівського районів – провели збори минулого тижня.

У ОДА зазначилим, що у Житомирському районі вже 7 громад провели збори щодо переходу із УПЦ МП до ПЦУ.

Нагадаємо, до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльних храми та два кафедральних собори УПЦ МП.

За результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений Статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.