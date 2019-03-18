На Житомирщині майже 40 громад перейдуть до Православної церкви України
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Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість
На Житомирщині прихожани 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли ріщення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.
Відповідно до розпоряджень голови ОДА Ігоря Гундича статути релігійних організацій у новій редакції перереєстрували після зборів прихожан у:
с. Ворсівка, смт Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району;
м. Андрушівка;
с. Бондарівка та с. Ушиця Коростенського району;
с. Сінгури Житомирського району;
с. Малий Браталів Любарського району;
смт Народичі.
Повідомляється, що загалом до ПЦУ на Житомирщині виявили бажання приєднатись 38 релігійних громад, з яких 2 – с. Станишівка Житомирського та с. Романівка Романівського районів – провели збори минулого тижня.
У ОДА зазначилим, що у Житомирському районі вже 7 громад провели збори щодо переходу із УПЦ МП до ПЦУ.
Нагадаємо, до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльних храми та два кафедральних собори УПЦ МП.
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