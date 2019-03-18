  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині майже 40 громад перейдуть до Православної церкви України

    • Розсилка
    На Житомирщині майже 40 громад перейдуть до Православної церкви України

    Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість

    На Житомирщині прихожани 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли ріщення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

    Читайте також

    Відповідно до розпоряджень голови ОДА Ігоря Гундича статути релігійних організацій у новій редакції перереєстрували після зборів прихожан у:

    с. Ворсівка, смт Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району;

    м. Андрушівка;

    с. Бондарівка та с. Ушиця Коростенського району;

    с. Сінгури Житомирського району;

    с. Малий Браталів Любарського району;

    смт Народичі.

    Повідомляється, що загалом до ПЦУ на Житомирщині виявили бажання приєднатись 38 релігійних громад, з яких 2 – с. Станишівка Житомирського та с. Романівка Романівського районів – провели збори минулого тижня.

    У ОДА зазначилим, що у Житомирському районі вже 7 громад провели збори щодо переходу із УПЦ МП до ПЦУ.

    Нагадаємо, до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльних храми та два кафедральних собори УПЦ МП.

    За результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений Статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

     Читайте також: 
    Читайте також
    Філарет церква Українська православна церква статут православна церква томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ