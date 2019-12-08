У Миколаєві водію Lexus оголосили підозру через смертельну ДТП



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За станом здоров’я водій Lexus також перебуває у медичному закладі, але під цілодобовою охороною поліцейських

Поліцейські у Миколаєві затримали водія автомобіля Lexus, за участю якого у ніч на суботу сталася смертельна ДТП, та оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в області.

«21-річного водія Lexus слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину. За станом здоров’я він також перебуває у медичному закладі, але під цілодобовою охороною поліцейських», - вказали у поліції.

Нагадаємо, що 7 грудня, близько 2:30 години ночі на проспекті Богоявленському, 8, що в Інгульському районі Миколаєва, сталася ДТП за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист.

Внаслідок ДТП водій та пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень і наразі перебувають у медичному закладі.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік.

Як повідомлялося, на столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП.