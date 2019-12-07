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    У світі

    У Росії водій вантажівки врізався у групу дітей, яку вчителька вела у театр

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    У Росії водій вантажівки врізався у групу дітей, яку вчителька вела у театр
    Кадр відео обласного МНС

    Діти рухалися організованою групою в театр

    Одинадцять підлітків і двоє дорослих постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Нижньому Новгороді. Один дорослий загинув.

    Про це повідомляє прес-служба регіонального ГИБДД, пише «Інтерфакс».

    О 17:15 за московським часом, як зазначили в Державтоінспекції, на регульованому перехресті сталося зіткнення чотирьох автомобілів. Після ДТП одна з машин врізалася в людей, які перебували на тротуарі. Всі вони рухалися організованою групою в театр.

    Постраждалим надається медична допомога.

    Як пише «РИА Новости» з посиланням на міську владу, в результаті аварії померла вчителька, яка вела дітей в театр.

    Нагадаємо, в ніч на 7 грудня у Миколаєві сталося зіткнення легкового автомобіля та таксі, а результаті чого загинули 2 людини, ще двоє було травмовано.

    Як повідомлялося, у Києві з мосту на тротуар впав автомобіль.

    Росія ДТП діти водій автомобіль
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