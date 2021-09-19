На Житомирщині приватизують спиртзавод вартістю 21 млн грн

Фонд дежмайна повідомив дату початку аукціону з приватизації

Фонд держмайна оголосив про проведення 13 жовтня 2021 року онлайн-аукціону з приватизації окремого майна «Липницького місця провадження діяльності та зберігання спирту» ДП «Укрспирт». Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Підприємство знаходиться в с. Липники Коростенського району Житомирської області. Перелік складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого майна», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стартова ціна активу становить 21,6 млн грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 12 жовтня 2021 року.

Переможець торгів отримає у власність нерухомість спиртового підприємства, зокрема головний корпус заводу, зливне відділення, зерно/-спиртосховища, лабораторiю сировини і примiщення цеху екстракцiї хмелю.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.