На Київщині п’яний водій BMW зніс огорожу і врізався в будинок (фото)

Винуватець ДТП заявив до поліції про викрадення авто

У місті Фастів автомобіль BMW пошкодив огорожу і протаранив приватний будинок. Водій з місця події одразу втік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Щойно надійшло повідомлення на спецлінію «102» про пошкодження будинку, одразу до поліції надійшов дзвінок про викрадення саме того автомобіля, який врізався у хатину.

На місце аварії прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Також туди приїхав і власник автомобіля. Чоловік був добряче напідпитку і свою причетність до скоєння ДТП категорично заперечував.

Однак поліцейським вдалося встановити, що саме власник автівки перебував за кермом на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Від проходження медичного освідування на вміст алкоголю в крові водій відмовився.

Відносно 33-річного правопорушника поліцейські склали три адміністративні протоколи: за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження споруд чи іншого майна, за керування транспортним засобом без відповідних документів та за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Крім того, за фактом надання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення незаконного заволодіння автівткою поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 383 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомлялося, на автодорозі Фастівець – Київ у Фастівському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода з п'ятьма постраждалими.