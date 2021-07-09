На Житомирщині затримали чоловіка, який ґвалтував маленьку похресницю

47-річний зловмисник не раз знущався з дітей

У Коростишеві Житомирської області затримали 47-річного чоловіка, який ґвалтував маленьку похресницю. Ще одну дівчинку – сестру постраждалої, зловмисник розбещував.

Удома затриманий зберігав дитячу порнографію. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Житомирської області.

«Чоловік неодноразово приїжджав у гості до кумів, де знущався з похресниці та її сестри. Також він запрошував дітей до себе додому, де глумився з малолітніх», – розповіли в прокуратурі.

Двох дівчаток їхнього молодшого брата вилучили з родини. Батьків хочуть позбавити прав на дітей.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у ніч на вівторок 8 червня в одному з сіл Коростишівської громади Житомирського району невідомі розстріляли чоловіка та дружину. Вранці 9 червня у житомирській лікарні померла 39-річна жителька села Грубське Коростишівської громади, будинок якої обстріляли у ніч на 8 червня.

Читайте також: