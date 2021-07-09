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    На Житомирщині затримали чоловіка, який ґвалтував маленьку похресницю

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    Дітей забрали з родини - На Житомирщині затримали чоловіка, який ґвалтував маленьку похресницю
    Дітей забрали з родини

    47-річний зловмисник не раз знущався з дітей

    У Коростишеві Житомирської області затримали 47-річного чоловіка, який ґвалтував маленьку похресницю. Ще одну дівчинку – сестру постраждалої, зловмисник розбещував.

    Удома затриманий зберігав дитячу порнографію. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Житомирської області.

    «Чоловік неодноразово приїжджав у гості до кумів, де знущався з похресниці та її сестри. Також він запрошував дітей до себе додому, де глумився з малолітніх», – розповіли в прокуратурі.

    Двох дівчаток їхнього молодшого брата вилучили з родини. Батьків хочуть позбавити прав на дітей.

    Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

    Нагадаємо, у ніч на вівторок 8 червня в одному з сіл Коростишівської громади Житомирського району невідомі розстріляли чоловіка та дружину. Вранці 9 червня у житомирській лікарні померла 39-річна жителька села Грубське Коростишівської громади, будинок якої обстріляли у ніч на 8 червня.

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    Теги: будинок чоловік
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    На Житомирщині затримали чоловіка, який ґвалтував маленьку похресницю