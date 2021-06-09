Розстріл подружжя на Житомирщині: жінка померла у реанімації

Хату, де жило подружжя з донькою-підлітком, обстріляли в ніч з 7 на 8 червня

Сиротою залишилась 11-річна дівчинка

Вранці 9 червня у житомирській лікарні померла 39-річна жителька села Грубське Коростишівської громади, будинок якої обстріляли у ніч на 8 червня. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Хату, де жило подружжя з донькою-підлітком, обстріляли в ніч з 7 на 8 червня. Дитина не постраждала, вона спала у віддаленій кімнаті. А от чоловік від отриманих поранень помер на місці, за життя жінки понад добу боролися медики. Втім, поранення були надто тяжкі, о шостій ранку вона померла», – розповідають журналісти.

Відомо, що чоловік нещодавно їздив на заробітки до Польщі, його дружина займалась господарством. Попередньою версією вбивства копи називали борги подружжя, і це підтвердилось.

У пресслужбі ГУНП у Житомирській області Житомир.info підтвердили інформацію про те, що жінка з вогнепальними пораненнями 9 червня померла у лікарні.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури 9 червня повідомила, що вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному в розстрілі подружжя.

«За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури 08.06.2021 слідчими поліції повідомлено жителю міста Києва про підозру у скоєнні умисного вбивства однієї людини та закінченого замаху на вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст.15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі тривають необхідні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. З огляду на скоєння особливо тяжкого злочину, прокуратура області наполягатиме на триманні особи під вартою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про трагічні події, які сталися опівночі у с. Грубське Житомирського району, повідомила 11-річна донька подружжя. Дівчинка зателефонувала до поліції та розповіла, що невідома особа через вікно здійснила постріли з вогнепальної зброї у її батьків.

«Унаслідок пострілів батько малолітньої дівчинки, 1974 року народження, від смертельних поранень загинув на місці, а мати, 1982 року народження, одержала тяжкі поранення та каретою екстреної медичної допомоги доставлена до реанімаційного відділення лікарні», – близько 11:00 год. 9 червня інформувала пресслужба прокуратури.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронців, із залученням спеціалістів-вибухотехніків та задіянням службового собаки було встановлено, що до злочину причетний 58-річний житель міста Києва, який має дачний будинок у сусідньому селі Коростишівського району.

Під час невідкладного обшуку у будинку підозрюваного були знайдені записи нібито про боргові зобовʼязання перед ним загиблого на суму понад 24 тис. доларів США.

Крім того, неподалік будинку потерпілих виявили мопед, вогнепальну автоматичну зброю та глушник до неї, гранати. Вилучена зброя передана для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, уночі 8 червня 2021 року в селі Грубське Коростишівської громади Житомирської області хтось стріляв у подружжя через вікно їх будинку. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, а його дружину у тяжкому стані доставили до лікарні. Їхня малолітня дочка, яка у цей час відпочивала в іншій кімнаті, не постраждала. Ввечері 8 червня пресслужба ГУНП повідомила, що у вчиненні розстрілу подружжя обґрунтовано підозрюється 59-річний житель села Вишневе. Чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві.