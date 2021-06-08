Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя

Під час стрілянини в іншій кімнаті будинку спала 12-річна донька подружжя

Під час стрілянини в іншій кімнаті будинку спала 12-річна донька подружжя

Від отриманих травм 46-річний чоловік загинув, його 38-річна дружина перебуває в реанімації

У ніч на вівторок 8 червня в одному з сіл Коростишівської громади Житомирського району невідомі розстріляли чоловіка та дружину. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці, а його дружину госпіталізували у важкому стані. Поліцейські встановлюють причетних до злочину.

Слідство вже встановило, що в кімнату приватного будинку невідомий стріляв зовні через вікно. В цей час там відпочивало подружжя. Від поранень загинув чоловік 1974 року народження. Його дружину, 1982 року народження, без свідомості доставили в реанімаційне відділення лікарні. В іншій кімнаті будинку перебувала 12-річна донька подружжя, вона поранень не отримала.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.