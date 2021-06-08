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    Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя

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    Під час стрілянини в іншій кімнаті будинку спала 12-річна донька подружжя - Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя
    Під час стрілянини в іншій кімнаті будинку спала 12-річна донька подружжя
    Фото: Нацполіція

    Від отриманих травм 46-річний чоловік загинув, його 38-річна дружина перебуває в реанімації

    У ніч на вівторок 8 червня в одному з сіл Коростишівської громади Житомирського району невідомі розстріляли чоловіка та дружину. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці, а його дружину госпіталізували у важкому стані. Поліцейські встановлюють причетних до злочину.

    Слідство вже встановило, що в кімнату приватного будинку невідомий стріляв зовні через вікно. В цей час там відпочивало подружжя. Від поранень загинув чоловік 1974 року народження. Його дружину, 1982 року народження, без свідомості доставили в реанімаційне відділення лікарні. В іншій кімнаті будинку перебувала 12-річна донька подружжя, вона поранень не отримала.

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    Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя
    Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя
    Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя

    На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.

    Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

    Теги: МВС вбивство розслідування Житомирщина чоловік дружина
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    Моторошне вбивство на Житомирщині: невідомий розстріляв через вікно подружжя