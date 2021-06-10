Трагедія під Києвом: школярка застрелила свого 16-річного друга

Підлітки знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю

Поліція Київщини з'ясовує обставини стрілянини в Бучі

Сьогодні, 10 червня, у Бучі сталися трагічні події зі зброєю. Про це повідомив на очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж.

В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.

За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.

Нині поліція Київщини з’ясовує усі обставини цієї трагічної події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження – вбивство через необережність.

Нагадаємо, уночі 8 червня 2021 року в селі Грубське Коростишівської громади Житомирської області хтось стріляв у подружжя через вікно їх будинку. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, а його дружина померла в реанімації. Їхня малолітня дочка, яка у цей час відпочивала в іншій кімнаті, не постраждала.

У вчиненні розстрілу подружжя обґрунтовано підозрюється 59-річний житель села Вишневе. Чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві.