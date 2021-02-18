На Житомирщині зіштовхнулися автівки. Двоє дітей та двоє дорослих в лікарні (фото)

Постраждали 11-місячний хлопчик та дівчинка 2-х років

У середу, 17 лютого, на 249 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення автомобілів травми отримали двоє дорослих та двоє дітей, повідомили в прессужбі поліції.

Водій автомобіля ВАЗ-21099, 24-річний звягельчанин, здійснюючи розворот у напрямку Новограда-Волинського, не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем «Шкода» під керуванням 44-річного жителя Запорізької області.

У результаті ДТП травми отримали водій ВАЗівки та двоє дітей, 11- місячний хлопчик та дівчинка 2-х років. Також медична допомога знадобилась 53-річній пасажирці автомобіля «Шкода», жительці Запорізької області. Усі учасники пригоди були доставлені до районної лікарні.

Нині триває встановлення всіх обставин ДТП у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція звертається до водіїв: під час кермування суворо дотримуйтесь правил дорожнього руху та заходів безпеки. Потрібно враховувати погодні умови, час доби та стан дорожнього полотна. «Обирайте таку швидкість руху, щоби мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині одразу троє людей опинилися під колесами на пішохідному переході. Постраждалих швидкою допомогою доставили у лікарню.