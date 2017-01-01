СБУ та Генпрокуратура проводять обшуки в співробітників НАБУ - ЗМІ

Співрозмовник видання не зміг уточнити, де і у кого саме проходять обшуки, однак наголосив, що слідчі дії відбуваються не в офісі НАБУ

У середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомили «Тсн» власні джерела у правоохоронних органах. Співрозмовник видання не зміг уточнити, де і у кого саме проходять обшуки. Однак



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Шеврон НАБУ

Співрозмовник видання не зміг уточнити, де і у кого саме проходять обшуки, однак наголосив, що слідчі дії відбуваються не в офісі НАБУ

У середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомили «Тсн» власні джерела у правоохоронних органах.

Співрозмовник видання не зміг уточнити, де і у кого саме проходять обшуки. Однак наголосив, що слідчі дії відбуваються не в офісі НАБУ.

Також поки невідомо, в рамках якої справи проходять обшуки.

«Поки що ми не можемо розкрити, де саме відбувається обшук», - зазначив один зі співрозмовників.

Зазначається, що сьогодні під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Деталі справи Діна Пімахова пообіцяла розказати вранці 30 листопада на брифінгу в Києві.

До слова, раніше стало відомо, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

ЗМІ повідомили, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Ситника за зверненням народної депутатки від «Народного фронту» Олени Масоріної.

Водночас генпрокурор Луценко запевняє, що у ГПУ справи проти Ситника немає