У школах і дитсадках Миколаєва проведено 135 обшуків: поліція вилучила «неїстівне» масло



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За даними поліції, вилучені в ході обшуків матеріали, важко назвати продуктами харчування − за наявними результатами проведених досліджень вони не є вершковим маслом

Вилучене під час обшуків в школах та дитсадках Миколаєва масло містить 99% немолочних жирів і за результатами проведених досліджень не є вершковим маслом. Про це повідомляє ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Вилучені в ході обшуків матеріали, які важко назвати продуктами харчування, і за наявними результатами проведених досліджень не є вершковим маслом. Масова частка молочних жирів у вказаній продукції складає менше одного відсотка. Тож скаржитися, що діти залишились без речовин на обід – сумнівна заява», - повідомили у поліції.

Таким чином там відреагували на заяву керівництва Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаївської міськради, яке стверджує, що годувало дітей якісними продуктами, а зараз через дії поліції - обшуки і вилучення масла - діти залишилися без цінного продукту харчування.

У поліції також пояснили, що вилучались продукти в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України від 6 вересня 2018 за фактом злочинної діяльності службових осіб Комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах. Діючи в змові зі службовими особами ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Сонед», ті запровадили схему постачання до навчальних закладів Миколаєва неякісної харчової продукції, вартість якої значно нижча заявленої в актах виконаних робіт. Виробником та постачальником вершкового зазначеного «вершкового масла» і у ТОВ «Прод-Юг», і у ТОВ «Сонед» зазначається ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза».

Вказані зразки були направлені для дослідження до ДП «Київський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та специфікації». Відповідь була однозначною: представлені зразки продукції, виробником якого є ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», не відповідають вимогам ДСТУ «Масло вершкове ТУ» і становлять в своєму складі більше ніж 99% немолочних жирів та взагалі не є вершковим маслом.

Аналогічні результати були отримані у результаті проведення дослідження вилучених продуктів 21 лютого Державним підприємством «Херсонський виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

У поліції нагадали, що у грудні 2017 року комунально-виробниче підприємство міської ради з харчування навчальних закладів отримало перемогу на постачання продуктів харчування до навчальних закладів Миколаєва. Воно у серпні 2018 року уклало договір з підприємством з обмеженою відповідальністю з міста Одеса «Прод-Юг». Ця організація постачала вершкове масло, сир твердий та кисломолочний.

У подальшому встановлено, що в грудні 2018 року управлінням освіти в Миколаївській області знову проведено конкурс, і перемогу отримало знову це саме підприємство, яке в грудні цього ж року уклало договір з іншим підприємством з м. Одеса – ТОВ «Сонед». Відомо, що як постачальник першого підприємства, так і другого, з яким було укладено договір у лютому, знаходяться за однією і тією ж юридичною адресою і фактично з одними і тими ж керівниками.

Нагадаємо, 20 лютого поліція провела 135 обшуків у на території трьох міст України (Миколаїв, Хмельницький та Одеса) в рамках кримінального провадження щодо неналежного харчування у навчальних закладах Миколаєва. У слідства є підстави вважати, що службовці кількох підприємств, діючи за попередньою змовою, заволоділи коштами з місцевого бюджету на загальну суму щонайменше понад 7 мільйонів гривень.