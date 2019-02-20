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    Кримінал

    У навчальних закладах та комунальних підприємствах Миколаєва вже третій день проводять обшуки

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    Наразі тривають слідчі дії - У навчальних закладах та комунальних підприємствах Миколаєва вже третій день проводять обшуки
    Наразі тривають слідчі дії

    У слідства є підозра, що службові особи вкрали з місцевого бюджету 7 млн грн

    У Миколаєві третій день проводяться обшуки у зв’язку з привласненням та розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Миколаївської міськради. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

    Сьогодні представники Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури перевіряють миколаївські навчальні заклади та комунальні і приватні підприємства. 

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    У слідства є підстави вважати, що службові особи кількох підприємств, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Комунального виробничого підприємства з метою заволодіння коштами з місцевого бюджету на загальну суму щонайменше понад 7 мільйонів гривень постачають на адреси навчальних закладів міста Миколаєва продукцію невідповідної якості, вартість якої значно нижче заявленої в актах виконаних робіт за умовами договорів, укладених з Управлінням освіти Миколаївської міської ради.

    Тривають слідчі дії. Більш детальна інформація буде оприлюднена після проведення слідчих дій.

    Нагадаємо, вчора у Миколаївському облтеплоенерго проводили обшуки. А позавчора обшуки проводили у Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради.

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