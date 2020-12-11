НАБУ оголосило підозру керівнику порту «Чорноморськ»

10 грудня НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч

10 грудня НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч

Керівник морпорту вимагав гроші за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили керівнику державного підприємства Морський торговельний порт «Чорноморськ» та особі-посереднику про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Дії обох осіб кваліфіковано за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Дії посередника також кваліфіковано за – ч. 5 ст. 27 КК (види співучасників).

«Слідство встановило, що керівник морпорту вимагав гроші за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої держпідприємство мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак, їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів, тому, коли керівник порту відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за «лояльність», оцінивши її у 250 тис. доларів США», - розповіли в НАБУ.

Зазначається, що керівник морпорту діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі.

Напередодні НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч.

За даними ЗМІ, йдеться про одного з керівників ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Ігоря Шевченка.

Із 6 листопада 2019 року на посаді виконувача обов’язки директора морпорту Чорноморськ був Олександр Попов. У листопаді 2020 року Попов був відсторонений від керівництва підприємством на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Але на час відсторонення Попова виконання обов’язків директора держпідприємства поклали на в.о. заступника директора з розвитку Ігоря Шевченка.