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    Новини

    НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч

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    <p>Посадовця і посередника затримано, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу</p> - НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч

    Посадовця і посередника затримано, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу

    Фото: НАБУ

    Слідство встановило, що керівник держпідприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії

    Керівника морського порту «Чорноморськ» на Одещині викрили в одержанні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів та затримали.

    Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

    «Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів», – зазначають у НАБУ.

    За інформацією правоохоронців, зазначена компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їх залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож керівник порту, відчувши серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього 250 тис. дол. як плату за «лояльність».

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    НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч
    НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч
    НАБУ затримало керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч

    За словами слідчих, посадовець діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі посадовцю ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

    Посадовця і посередника затримано, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

    До слова, НАБУ засекречує інформацію про хабар Гройсману і звинувачує Венедіктову у зриві спецоперації.

    Теги: НАБУ корупція в Україні хабар Одещина порт
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