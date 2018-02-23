НАБУ відзначає велику кількість спекуляцій на темі «Роттердам+»

Тему тарифів вугільної енергетики активно підігрівають депутати та активісти

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про труднощі справи навколо встановлення методики розрахунку ОРЦ і відмовився прогнозувати терміни його завершення, наголосивши на великій кількості спекуляцій на темі «Роттердам+». Про це в НАБУ заявили виданню «Лівий берег». «Це дуже складна



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Тему тарифів вугільної енергетики активно підігрівають депутати та активісти

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про труднощі справи навколо встановлення методики розрахунку ОРЦ і відмовився прогнозувати терміни його завершення, наголосивши на великій кількості спекуляцій на темі «Роттердам+». Про це в НАБУ заявили виданню «Лівий берег».

«Це дуже складна справа, яка пов'язана з вивченням величезної кількості документів. По-перше, зараз триває слідство, є таємниця слідства, і я не маю права її розголошувати. По-друге, це справа з самого початку отримала надто багато суспільної уваги і будь-які коментарі до певних остаточних або проміжних рішень будуть зайвими, і можуть використовуватися для певних маніпуляцій і спекуляцій», - повідомив Ситник

Директор НАБУ не робить прогнозів щодо термінів завершення розслідування, відзначаючи, що результативність слідчих дій безпосередньо залежить від можливості доступу детективів до міжнародних механізмів розкриття фінансової інформації.

«Поки немає будь-яких термінів, коли ця справа буде передана до суду. І я намагаюся не робити будь-яких прогнозів, на відміну від інших керівників правоохоронних органів, тому що все дуже складно. З цього розслідування - 99% наших розслідувань міжнародні правові доручення. Вони залежать від іншої держави і міжнародних правових документів. Зараз всі необхідні слідчі дії не проведені. Тому говорити і робити якісь висновки, або говорити, що вже є якесь бачення, рано. Справа ведеться», - повідомив Артем Ситник.

Як пише видання, на противагу стриманості правоохоронців, тему тарифів вугільної енергетики активно підігрівають депутати та активісти, періодично направляють в НАБУ нові звернення і матеріали. У НАБУ, судячи з усього, радості від отримання «додаткових доказів» не виявляють, обмежуючись сухими відписками про залучення їх до справи. У свою чергу експерти і учасники ринку говорять про слабкість, а то й відсутность доказової бази обвинувачень і не вірять в судові перспективи справи.

Як повідомлялося, в березні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з цією методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації обчислюється за формулою «вартість вугілля в порту «Роттердам+» вартість його доставки в Україну». На цій підставі формула отримала назву «Роттердам+».

24 березня 2017 року НАБУ почало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем керівництва НКРЕКП під час розробки та впровадженняметодики розрахунку ОРЦ.

17 серпня співробітники НАБУ провели обшуки Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг в справі, пов'язаній з твердженням вугільної формули «Роттердам+».

22 серпня глава НКРЕКП Дмитро Вовк і керівники Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства обговорили у Відні організацію проведення незалежного аудиту українського регулятора. Для проведення аудиту залучені фахівці віденського офісу Енергоспівтовариства.

За словами заступника директора Секретаріату Енергоспівтовариства Дірка Бушля, аудит буде завершено в першому кварталі 2018 року.