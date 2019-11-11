НБУ анонсував скорочення кількості банків



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У НБУ заявили, що незабаром очікується злиття невеликих банків

Національний банк України прогнозує продовження процесу добровільної відмови банків від ліцензій. Про це заявив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, повідомляє пресслужба НБУ.

Бевз припустив, що наступного року мінімум один-два банки здадуть ліцензії добровільно. Він нагадав, що раніше десять банків самостійно залишили ринок.

Крім того, у НБУ очікують кілька угод на ринку, це невеликі банки, які хочуть збільшити свій капітал, об'єднавши зусиль.

«Тому дві угоди наступного року ми побачимо щодо злиття невеликих банків», - додав представник НБУ.

Зазначимо, що станом на 1 жовтня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків. У той же час станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84).

Раніше повідомлялося, що Світовий банк може придбати частину державного «Укргазбанку».

Також Нацбанк пропонує державізабирати менше прибутків у державних банків. За підсумками 2018 року державні банки виплатили 90% свого прибутку до бюджету. У Нацбанку закликають Міністерство фінансів переглянути цей норматив, щоб залишити державним банкам більше коштів.