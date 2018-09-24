НАБУ проведе розслідування через конфлікт з підлеглими Холодницького



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Співробітник НАБУ

В НАБУ вважають винними у ДТП, яка сталася за участі працівників двох антикорупційних органів, представників САП та Управління держохорони

Національне антикорупційне бюро України призначило службове розслідування щодо конфлікту між працівниками бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це про це журналістам повідомив 23 вересня директор НАБУ Артем Ситник.

«Наскільки я знаю, і пан Холодницький, і я – ми скерували відповідні заяви про порушення кримінального провадження до органів Національної поліції і, мабуть, там уже відкрите провадження і буде проведене розслідування. Сподіваюсь, що розслідування буде об’єктивним», – сказав він.

Ситник додав, що НАБУ у свою чергу проводить власне службове розслідування щодо своїх працівників, які брали участь у конфлікті.

«З іншого боку, НАБУ призначило службове розслідування по цьому інциденту, і матеріали цього службового розслідування, якщо буде цікаво органам слідства, ми передаватимемо, щоб вони були враховані в ході розслідування», – зазначив голова НАБУ.

Ситник додав, що в НАБУ вважають винними у ДТП, яка сталася за участі працівників двох антикорупційних органів, саме представників САП та Управління державної охорони (УДО).

«Причиною зіткнення, на думку НАБУ, стали неправомірні дії в першу чергу працівників антикорупційної прокуратури і співробітників державної охорони, які незаконно заблокували пересування працівників НАБУ, які виконували свої службові обов’язки», – сказав Ситник.

Зазначимо, що напередодні генпрокурор заявив, що керівництво НАБУ «вперто іде дорогою в нікуди».

Нагадаємо, Ситник заперечує конфлікт між НАБУ і САП.

Як відомо, 19 вересня в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

В САП повідомили подробиці інциденту, під час яких сталися сутички.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

В свою чергу в НАБУ заявили, що що 19 вересня співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі.

Кримінальне провадження за фактом подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які сталися 19 вересня, передано для розслідування до СБУ.