НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення Геращенка



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Антон Геращенко

Справу стосовно нардепа відкрито згідно з рішенням суду

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної Ради Антона Геращенка (фракція «Народний фронт»).

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь НАБУ на журналістський запит.

Кримінальне провадження зареєстровано 6 вересня за частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Справу відкрито згідно з рішенням суду, який зобов'язав НАБУ його зареєструвати.

Зараз проводиться досудове розслідування. Про підозру поки не повідомлялося.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, згідно з яким Геращенко може бути причетний до незаконного збагачення. Зокрема, журналісти виявили наявність у депутата елітну квартиру в Печерському районі Києва, в якій він мешкає.