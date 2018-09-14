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    НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення Геращенка

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    Антон Геращенко - НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення Геращенка
    Антон Геращенко

    Справу стосовно нардепа відкрито згідно з рішенням суду

    Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної Ради Антона Геращенка (фракція «Народний фронт»).

    Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь НАБУ на журналістський запит.

    Кримінальне провадження зареєстровано 6 вересня за частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

    Справу відкрито згідно з рішенням суду, який зобов'язав НАБУ його зареєструвати.

    Зараз проводиться досудове розслідування. Про підозру поки не повідомлялося.

    Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, згідно з яким Геращенко може бути причетний до незаконного збагачення. Зокрема, журналісти виявили наявність у депутата елітну квартиру в Печерському районі Києва, в якій він мешкає.

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