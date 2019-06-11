НАБУ упіймало суддю Сумської області на хабарі у $4 тисячі



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Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією майна

Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали суддю Господарського суду Сумської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 4 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужби НАБУ.

«(Підприємець. - прим. ред.)...звернувся до суду щодо порушення прав з боку однієї з сільських рад Сумської області у земельному питанні. Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суддя запропонувала підприємцеві вирішити питання на його користь за гроші, які вона і отримала.

Затримання служительки Феміди здійснювали детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 червня 2019 року.

Зараз вирішується питання про те, щоб повідомити судді про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

За такий злочин жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.