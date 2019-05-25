НАБУ відкрило справу проти депутата Рибчинського, - ЗМІ
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Рибчинський приховав інформацію про витрати за оренду будинку
Депутат Верховної Ради Євген Рибчинський не задекларував витрати за оренду будинку в США. У зв'язку з цим НАБУ відкрило справу.
Про це заявляють джерела в правоохоронних органах.
За даними правоохоронців, Рибчинський в деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки не вказав дані про активи на рахунку в американському банку Wells Fargo Bank.
Також повідомляється, що він приховав інформацію про витрати у розмірі 49 200 доларів.
Ці гроші депутат витратив на оренду будинку в США.
Зазначимо, що Євген Рибчинський є членом депутатської групи «Воля народу«.
Джерело: Українські новини