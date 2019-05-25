  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ відкрило справу проти депутата Рибчинського, - ЗМІ

    • Розсилка
    НАБУ відкрило справу проти депутата Рибчинського, - ЗМІ

    Рибчинський приховав інформацію про витрати за оренду будинку

    Депутат Верховної Ради Євген Рибчинський не задекларував витрати за оренду будинку в США. У зв'язку з цим НАБУ відкрило справу.

    Про це заявляють джерела в правоохоронних органах.

    За даними правоохоронців, Рибчинський в деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки не вказав дані про активи на рахунку в американському банку Wells Fargo Bank.

    Також повідомляється, що він приховав інформацію про витрати у розмірі 49 200 доларів.

    Ці гроші депутат витратив на оренду будинку в США.

    Зазначимо, що Євген Рибчинський є членом депутатської групи «Воля народу«.

    Джерело: Українські новини

    ЗМІ НАБУ гроші декларація Воля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ