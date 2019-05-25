НАБУ відкрило справу проти депутата Рибчинського, - ЗМІ



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Рибчинський приховав інформацію про витрати за оренду будинку

Депутат Верховної Ради Євген Рибчинський не задекларував витрати за оренду будинку в США. У зв'язку з цим НАБУ відкрило справу.

Про це заявляють джерела в правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, Рибчинський в деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки не вказав дані про активи на рахунку в американському банку Wells Fargo Bank.

Також повідомляється, що він приховав інформацію про витрати у розмірі 49 200 доларів.

Ці гроші депутат витратив на оренду будинку в США.

Зазначимо, що Євген Рибчинський є членом депутатської групи «Воля народу«.

Джерело: Українські новини