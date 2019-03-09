НАБУ відкрило три кримінальні провадження щодо омбудсмена Денісової - ЗМІ



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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

За інформацією видання, провадження відкриті за фактом можливого декларування недостовірної інформації

Національне антикорупційне бюро відкрило три кримінальні провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою за 2015-2017 роки.

Про це повідомляє агентство «Українські Новини» з посиланням на джерело в бюро.

Зазначається, що справи відкрили 18 лютого за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

НАБУ перевіряє можливе приховування Денісовою частки в статутних капіталах ТОВ «Асторія-Сіті», ТОВ «Триора», «Батіліман» та ТОВ Машинобудівний завод «Автоливмаш».

Також правоохоронці перевіряють той факт, що Денісова нібито не відобразила доходи від ТОВ Фінансова компанія «Центр факторингових послуг».

Крім того, Денісова не показала доходи від продажу автомобіля Audi 2003 року випуску, а також дохід від міжнародної благодійної організації «Фонд східна Європа».

Всі справи об'єднані в одне кримінальне провадження, зазначає агентство.

Раніше стало відомо, що НАБУ закриє 65 справ за фактами незаконного збагачення.