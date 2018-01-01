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    НАБУ відреагувало на запобіжний захід Труханову

    Рішення про апеляцію прийматиме САП
    Рішення суду про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову розкритикували в Національному агентстві запобігання корупції. Як заявила «Громадському радіо» речниця НАБУ Дарина Манжура, особисті поруки – неспівставний захід для Труханова. «Це абсолютно неспівставний запобіжний захід, він не відповідає тому, про
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    <span>Геннадій Труханов разом зі своїм адвокатом</span>
    Геннадій Труханов разом зі своїм адвокатом

    Рішення про апеляцію прийматиме САП

    Рішення суду про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову розкритикували в Національному агентстві запобігання корупції.

    Як заявила «Громадському радіо» речниця НАБУ Дарина Манжура, особисті поруки – неспівставний захід для Труханова.

    «Це абсолютно неспівставний запобіжний захід, він не відповідає тому, про що клопотали детективи НАБУ. Рішення виглядає дивним. Один із ймовірних співорганізаторів отримав заставу 5 мільйонів гривень, а людина, яка підозрюється в організації всієї схеми, отримує поруки. Рішення про апеляцію прийматиме САП», – сказала Манжура.

    Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки

    «Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

    14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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    суд НАБУ САП
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