НАБУ відреагувало на запобіжний захід Труханову
- Сьогодні, 05:51
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Рішення про апеляцію прийматиме САП
Рішення суду про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову розкритикували в Національному агентстві запобігання корупції.
Як заявила «Громадському радіо» речниця НАБУ Дарина Манжура, особисті поруки – неспівставний захід для Труханова.
«Це абсолютно неспівставний запобіжний захід, він не відповідає тому, про що клопотали детективи НАБУ. Рішення виглядає дивним. Один із ймовірних співорганізаторів отримав заставу 5 мільйонів гривень, а людина, яка підозрюється в організації всієї схеми, отримує поруки. Рішення про апеляцію прийматиме САП», – сказала Манжура.
Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.
«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.
14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
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