НАБУ відреагувало на запобіжний захід Труханову

Рішення про апеляцію прийматиме САП

Рішення суду про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову розкритикували в Національному агентстві запобігання корупції. Як заявила «Громадському радіо» речниця НАБУ Дарина Манжура, особисті поруки – неспівставний захід для Труханова. «Це абсолютно неспівставний запобіжний захід, він не відповідає тому, про



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Геннадій Труханов разом зі своїм адвокатом

Рішення про апеляцію прийматиме САП

Рішення суду про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову розкритикували в Національному агентстві запобігання корупції.

Як заявила «Громадському радіо» речниця НАБУ Дарина Манжура, особисті поруки – неспівставний захід для Труханова.

«Це абсолютно неспівставний запобіжний захід, він не відповідає тому, про що клопотали детективи НАБУ. Рішення виглядає дивним. Один із ймовірних співорганізаторів отримав заставу 5 мільйонів гривень, а людина, яка підозрюється в організації всієї схеми, отримує поруки. Рішення про апеляцію прийматиме САП», – сказала Манжура.

Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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