У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника

Труханов і Вугельман підозрюються у причетності до схеми завдання збитків місцевому бюджету Одеси

Національне антикорупційне бюро України підтвердило інформацію про затримання мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. «14 лютого, в аеропорту Бориспіль детективи НАБУ та прокурори САП відповідно до ст. 208 КПК України затримали Одеського міського голову та його заступника, яких підозрюють у вчиненні злочину,



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Мер Одеси Геннадій Труханов

Труханов і Вугельман підозрюються у причетності до схеми завдання збитків місцевому бюджету Одеси

Національне антикорупційне бюро України підтвердило інформацію про затримання мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

«14 лютого, в аеропорту Бориспіль детективи НАБУ та прокурори САП відповідно до ст. 208 КПК України затримали Одеського міського голову та його заступника, яких підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України («Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»)», — йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії, а також вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Для мера Одеси суд обере запобіжний захід 14 лютого.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.