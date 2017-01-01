Генпрокуратура проводить допит «агентів НАБУ»

Луценко підкреслив, що в українському законодавстві не існує такого поняття як агент НАБУ

У вівторок, 5 листопада, Генеральна прокуратура України проводить допит двох співробітників Національного антикорупційного бюро України в кримінальному провадженні за фактом провокації хабара співробітниці Державної міграційної служби України. Про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко. «Так, сьогодні о 10-й



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Луценко підкреслив, що в українському законодавстві не існує такого поняття як агент НАБУ

У вівторок, 5 листопада, Генеральна прокуратура України проводить допит двох співробітників Національного антикорупційного бюро України в кримінальному провадженні за фактом провокації хабара співробітниці Державної міграційної служби України. Про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Так, сьогодні о 10-й годині почалися слідчі дії з двома співробітниками Національного антикорупційного бюро... Два штатних співробітники НАБУ сьогодні на допиті в Генпрокуратурі», - сказав він.

Луценко підкреслив, що в українському законодавстві не існує такого поняття як агент НАБУ, а є «штатні співробітники» і «позаштатні співробітники».

Він також стверджує, що ніхто у Генпрокуратурі не розсекречував імен та інших особистих даних так званих агентів НАБУ.

«Першу заяву про те, що Катерина Сікорська є «агентом Катериною», зробила прес-служба НАБУ. Першу заяву про те, що вона живе в такому-то місці, зробило НАБУ. Ми цілком розуміємо, що дані, навіть неправильно оформлені, з порушенням чинного законодавства, людей у штаті НАБУ не повинні бути оприлюднені», - стверджує Луценко.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»

Джерело: Інтерфакс-Україна