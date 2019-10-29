Аваков: поліція здатна забезпечити порядок у Золотому



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував розведення сил на Луганщині

Міністр зазначив, що у Золотому працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції

Сил поліції достатньо, щоб забезпечити порядок та безпеку в Золотому (Луганська область), а також відреагувати на можливі провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

«У МВС вистачає сил та засобів для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу», - наголосив Аваков.

Міністр зазначив, що у зв’язку з тим, що у Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

«Розведення сил та засобів розпочалося сьогодні в районі Золотого Луганської області. У цьому населеному пункті цілодобово несуть службу посилені гвардійцями поліцейські патрулі, які повністю готові до виконання правоохоронних функцій», - додали в МВС.

У міністерстві уточнили, що окремо на місці функціонують поліцейські центри надання допомоги громадянам.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментувавінформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.