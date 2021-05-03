Від НКРЕКП вимагають негайно зупинити злочинний імпорт струму з Росії й Білорусі

Питання енергетичної безпеки буде одним з ключових під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна в Україну.

Керівництво НКРЕКП, яке є основним лобістом російської електроенергії в Україні, повинне негайно виконати вимоги закону і зупинити злочинні закупівлі струму з Росії і Білорусі. Про це заявив колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«Єдиний лобіст російського імпорту на сьогодні – це так званий національний регулятор НКРЕКП. Керівництво цього органу має негайно і неухильно виконати закон і припинити злочинний імпорт з країни-агресора», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що імпорт струму здійснюється всупереч і нашим національним, і безпековим інтересам.

За його словами, питання енергетичної безпеки буде одним з ключових під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна в Україну.

«Переконаний, що наші американські партнери не в захваті від рішень нечистих на руку українських чиновників закупляти електроенергію з Росії і з Білоруською АЕС, яка загрожує всій Східній Європі. Я уже направив американським колегам матеріали про роль українських чиновників-корупціонерів в лобіюванні російської електроенергії в порушення міжнародних санкцій», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.