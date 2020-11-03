Нацбанк оновив свій автопарк майже за 10 млн грн

Національний банк купив сім дорогих автомобілів Toyota

Національний банк України 30 жовтня за результатами тендера замовив ТОВ «Автосаміт на Столичному» легкових автомобілів Toyota з технічним обслуговуванням та ремонтом на загальну суму 9,45 млн грн. Про це повідомляється в системі ProZorro.

Фірма поставить позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн грн. Автомобіль матиме оздоблення салону напіваніліновою шкірою з перфорацією та прострочкою в стилі Executive Lounge, подушки безпеки, люк з електроприводом, камеру заднього виду, фронтальну камеру, бокові камери (у правому та лівому дзеркалах), підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла; з додаткового обладнання – захист двигуна га КПП з сталі, гумові коврики, трос, аптечку тощо.

За договором додатково передбачена вартість супутніх послуг з технічного обслуговування позашляховика (77,71 тис. грн) та вартість орієнтовних супутніх послуг з його ремонту (79,13 тис. грн).

У автосалонах автомобіль Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge без додаткового обладнання та послуг можна придбати за 2,35 млн грн.

Крім того, Нацбанк купив шість автівок Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999,27 тис. грн (матиме подушки безпеки, підігрів передніх сидінь, сенсори переднього та заднього паркування, оздоблення салону – комбінована шкіра). Також по кожному автомобілю передбачено додаткове обладнання (50,6 тис. грн), техобслуговування (35,12 тис. грн) та ремонт на суму 65 тис. грн.

Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige на ринку продають за 1 млн грн.

Тендер було розпочато у серпні 2020 року – через місяць після призначення головою Нацбанку Кирила Шевченка.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ «ВіДі Автострада» Віталія Джуринського, яке запропонувало на 50 тис. грн більшу ціну.

Засновником ТОВ «Автосаміт на Столичному» є Таріел Васадзе та ТОВ «Українська Автомобільна Корпорація», яке також належить йому.

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Джерело: Наші гроші