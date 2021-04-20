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    НБУ встановив курс на 21 квітня: долар дорожчає

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    Офіційний курс долара зростає третій день поспіль&nbsp; - НБУ встановив курс на 21 квітня: долар дорожчає
    Офіційний курс долара зростає третій день поспіль 
    Фото pmg.ua

    Офіційний курс долара знову піднявся до рівня 28 гривень

    Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня складає: 28,0087 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль і знову піднявся до рівня 28 гривень.

    Нагадаємо, на вівторок, 20 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28 грн/$. Отже, гривня до долара втратила три копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 19 квітня становив 27,97 грн/$.

    Теги: Національний банк курс валют гривня НБУ
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