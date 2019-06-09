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    Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні

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    Порівняно з 8 червня курс усіх валют не змінився - Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні
    Порівняно з 8 червня курс усіх валют не змінився

    Курс гривні встановлено на рівні 26,79 грн/долар

    На сьогодні офіційний курс встановлено на рівні 26,79 грн за долар, інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на 9 червня встановлені на такому рівні:

    26.795094 грн за долар;

    30.187353 грн за євро;

    0.410750 грн за російський рубль;

    34.087663 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 8 червня курс усіх валют не змінився.

    Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє сайт регулятора.

    Золото — 1151.500272 грн;

    Срібло — 12.784391 грн;

    Платина — 712.445851 грн;

    Паладій — 1159.555159 грн.

    Порівняно з 8 червня курс усіх металів не змінився.

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