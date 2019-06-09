Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні
Порівняно з 8 червня курс усіх валют не змінився
Курс гривні встановлено на рівні 26,79 грн/долар
На сьогодні офіційний курс встановлено на рівні 26,79 грн за долар, інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на 9 червня встановлені на такому рівні:
26.795094 грн за долар;
30.187353 грн за євро;
0.410750 грн за російський рубль;
34.087663 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 червня курс усіх валют не змінився.
Крім того, НБУ встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє сайт регулятора.
Золото — 1151.500272 грн;
Срібло — 12.784391 грн;
Платина — 712.445851 грн;
Паладій — 1159.555159 грн.
Порівняно з 8 червня курс усіх металів не змінився.