Верховна Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу

Без змін до Бюджетного кодексу парламент не може прийняти держбюджет на 2021 рік

Без змін до Бюджетного кодексу парламент не може прийняти держбюджет на 2021 рік

Рада сьогодні вирішила засідати, допоки не прийме держбюджет-2021

Верховна Рада України прийняла в другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках державного бюджету на 2021 рік. За законопроєкт №4100-д проголосували 311 депутатів Ради.

Документ регулює правові основи функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для того, щоб місцева влада могла здійснювати свої повноваження на новій територіальній основі через утворення нових районів.

Міністерству фінансів дали право на операції з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про держбюджет. Це необхідно, щоб зменшити очікуване пікове навантаження на державний бюджет і знизити ризики, пов'язані з імовірністю збільшення витрат по держдеривативам у майбутньому.

Передбачені й держгарантії на портфельній основі, спрямовані на підтримку державою суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва. Держава гарантує часткове виконання зобов'язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов'язань по портфелю кредитів і 80% по кожному окремому кредиту.

Крім того, регулюється покриття касових розривів загального фонду державного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

У закон в сесійній залі внесли правку, яка дозволяє повторне призначення на один рік держслужбовця, який досяг пенсійного віку, без обов'язкового проведення конкурсу щорічно. За неї проголосували 306 нардепів.

У залі нардепи схвалили і норму, яка повернула місцевому самоврядуванню частку від акцизу на паливо. Вона передбачає, що у 2021 році 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.

Також зазначимо, що Верховна Рада продовжила пленарне засідання у вівторок до завершення розгляду законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу, про державний бюджет на 2021 рік, а також проекту постанови про кошторис парламенту на наступний рік. Відповідне рішення на пленарному засіданні у вівторок підтримали 242 народні депутати.

Продовжити роботу парламенту до розгляду держбюджету запропонував голова Верховної Ради Дмитро Разумков за результатами наради з керівниками парламентських фракцій і груп.

«Відбулася нарада з представниками депутатських фракцій і груп, на якій було запропоновано зробити так, щоб сьогодні ми працювали до того, як розглянемо три ключові питання: це Бюджетний кодекс, це бюджет і кошторис Верховної Ради України», - зазначив спікер.

Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.



