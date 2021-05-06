В Україні з’явилася нова премія для науковців – ім. Бориса Патона
Президент Зеленський підписав закон, яким Державна премія перейменовується на Національну
Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким Державна премія в галузі науки і техніки перейменовується на Національну премію України імені Бориса Патона. Про це повідомили у пресслужбі президента.
Премія імені видатного українського академіка Бориса Патона вручатиметься на державному рівні діячам науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.
Крім того, підписаним законом запроваджується нова номінація Державної премії України в галузі освіти – фахова передвища освіта.
Нагадаємо, видатний український вчений, багаторічний президент Національної академії наук України та Герой України Борис Патон помер у віці 101 року 20 серпня 2020 року. Причиною смерті стало захворювання серцево-судинної системи.
За кілька місяців до смерті Борис Патон залишив посаду президента Національної академії наук України, яку очолював з 1962 року.
Патон був найстаршим за віком і за терміном перебування на посаді президентом державної Академії наук у світі. Також він був єдиним главою державної Академії наук, який був її ровесником. Він опублікував понад 1000 праць, зокрема 20 монографій і понад 400 винаходів. Борис Патон був першим в історії Героєм України і найстаршим українським академіком, також був членом академій наук низки країн світу.