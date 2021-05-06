В Україні з’явилася нова премія для науковців – ім. Бориса Патона

Патон був найстаршим за віком і за терміном перебування на посаді президентом державної Академії наук у світі

Президент Зеленський підписав закон, яким Державна премія перейменовується на Національну

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким Державна премія в галузі науки і техніки перейменовується на Національну премію України імені Бориса Патона. Про це повідомили у пресслужбі президента.

Премія імені видатного українського академіка Бориса Патона вручатиметься на державному рівні діячам науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.

Крім того, підписаним законом запроваджується нова номінація Державної премії України в галузі освіти – фахова передвища освіта.