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    В Україні з’явилася нова премія для науковців – ім. Бориса Патона

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    Патон був найстаршим за віком і за терміном перебування на посаді президентом державної Академії наук у світі - В Україні з’явилася нова премія для науковців – ім. Бориса Патона
    Патон був найстаршим за віком і за терміном перебування на посаді президентом державної Академії наук у світі
    Фото з відкритих джерел

    Президент Зеленський підписав закон, яким Державна премія перейменовується на Національну

    Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким Державна премія в галузі науки і техніки перейменовується на Національну премію України імені Бориса Патона. Про це повідомили у пресслужбі президента.

    Премія імені видатного українського академіка Бориса Патона вручатиметься на державному рівні діячам науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.

    Крім того, підписаним законом запроваджується нова номінація Державної премії України в галузі освіти – фахова передвища освіта.

    Нагадаємо, видатний український вчений, багаторічний президент Національної академії наук України та Герой України Борис Патон помер у віці 101 року 20 серпня 2020 року. Причиною смерті стало захворювання серцево-судинної системи.

    За кілька місяців до смерті Борис Патон залишив посаду президента Національної академії наук України, яку очолював з 1962 року.

    Патон був найстаршим за віком і за терміном перебування на посаді президентом державної Академії наук у світі. Також він був єдиним главою державної Академії наук, який був її ровесником. Він опублікував понад 1000 праць, зокрема 20 монографій і понад 400 винаходів. Борис Патон був першим в історії Героєм України і найстаршим українським академіком, також був членом академій наук низки країн світу.

    Теги: освіта Герой України Володимир Зеленський президент премія Борис Патон новости
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