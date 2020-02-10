Нацгвардійця, який зник у відпустці, викрала ФСБ



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У Нацгвардії повідомили про затримання їхнього контрактника ФСБ РФ

Харківського військовослужбовця затримали на території Російської Федерації начебто за незаконний перетин кордону.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Східного територіального управління Нацгвардії, пишуть українські ЗМІ.

За відомостями співрозмовників агентств, військовослужбовець Національної гвардії України з Харкова був затриманий начебто під час нелегального перетину кордону з Росією. Справою займається Державне бюро розслідувань.

За відомостями Нацгвардії, військовослужбовець за контрактом, який проходить службу у військовій частини 3017 у Харкові, з 15 січня по 29 січня 2020 року знаходився у щорічній основній відпустці (без виїзду за кордон України) та мав повернутися до військової частини 30 січня 2020 року.

Однак 30 січня він не прибув з щорічної основної відпустки, про що було повідомлено військового прокурора Харківського гарнізону та призначено службове розслідування.

3 лютого від Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України до військової частини надійшла інформація про те, що 22 січня 2020 року від прикордонної служби ФСБ РФ отримано факсимільним зв'язком повідомлення про затримання за порушення режиму державного кордону РФ громадянина України 1997 року народження, у якого при собі не було документів, що посвідчують особу.

«28 січня 2020 року російською стороною повідомлено, що відносно затриманого громадянина України, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 КК РФ «Незаконне перетинання державного кордону», – зазначили у НГУ.