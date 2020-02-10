Суд зобов’язав Звіробій носити електронний браслет



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Марусі Звірбій суд обирає запобіжний захід 10 лютого Фото: Маруся Звіробій / Telegram

Суд повністю задовольнив клопотання прокурора

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у «погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському». Тепер на волонтерку мають одягти електронний браслет.

Так, суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій до 9 квітня 2020 року.

Також, суд поклав на Марусю Звіробій наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду у визначений час, не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання та у випадку працевлаштування про зміну роботи, здати на зберігання свій паспорт для виїзду закордон та інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну та носіння електронного засобу контролю.

Сама Звіробій сказала, що для початку хотіла б поглянути на браслет, тому що в Україні їх небагато.

Раніше Звіробій заявила, що буде вимагати спільного допиту з Зеленським.

Також депутатку Софію Федину ДБР знову викликало для вручення підозри. Це має відбутися 12 лютого.

Раніше Главком писав, що Державному бюро розслідувань дозволили отримати копії відеозаписів двох інтерв’ю волонтера Марусі Звіробій, які вона дала 5 каналу (програма «ІнфоДень» від 5 листопада 2019 року) і каналу ATR (програма «Prime: Скрипін» від 31 жовтня 2019 року).

У клопотанні слідчого ДБР, які він приніс до суду, наголошено: відеозаписи інтерв’ю з Марусею Звіробій прямо вказують на її умисел вчинити кримінальне правопорушення та можуть бути використанні як доказ у рамках провадження за ч. 3 ст. 109, ст. 112, ч. 1 ст. 346 КК України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу»; «Посягання на життя державного діяча»; «Погроза або насильство щодо державного діяча»).

Як повідомляв «Главком», 19 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл Державному бюро розслідувань доступ до особистого листування волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу погрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Раніше генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині («Європейська солідарність») і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу президента Володимира Зеленського для усунення недоліків.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.



