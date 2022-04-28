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    Росіяни атакують під Ізюмом і готують наступ у бік Миколаєва – Інститут вивчення війни

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    Ворог продовжує атакувати на сході, ключовий напрямок&nbsp;&ndash; Ізюм - Росіяни атакують під Ізюмом і готують наступ у бік Миколаєва – Інститут вивчення війни
    Ворог продовжує атакувати на сході, ключовий напрямок – Ізюм
    фото: Reuters

    ISW опублікував карту боїв в Україні

    Американський Інститут вивчення війни (ISW), як і український Генштаб, повідомляєпро просування росіян під Ізюмом та на півночі Донбасу.

    «27 квітня російські війська робили невеликі, але стійкі наступи як із Ізюму, так і вздовж лінії зіткнення на сході України. За останні 24 години російські війська зайняли кілька невеликих міст безпосередньо на захід від Ізюму», – зазначає Інститут.

    фото: ISW

    фото: ISW

    Експерти припускають, що російські підрозділи «мають намір обійти з флангу українські оборонні позиції на дорогах, що ведуть до Барвінкового та Слов'янська».

    Тактичні досягнення РФ пов'язані зі зростаючою концентрацією артилерії в цьому районі, вважають в організації.

    При цьому «здатність російських військ оточити великі угруповання українських військ залишається під питанням».

    На півдні, за даними Інституту, російські сили продовжували обстрілювати всю лінію зіткнення та готуватися до можливого відновлення наступальних дій у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу.

    фото: ISW

    фото: ISW

    «Російські окупаційні сили продовжували підготовку до оголошення створення «Херсонської народної республіки» на тлі повсюдного опору українців», - пише Інститут.

    Крім того, експерти Інституту вивчення війни вважають, що російські сили також продовжували готуватися до ймовірного фальшивого ракетного удару по молдовській території Придністров'я, яку незаконно окупували російські війська.

    За даними Генштабу окупанти перекинули під Ізюм нові десантні війська і 500 одиниць техніки.

    Теги: росія окупанти війна Генштаб Донеччина Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни атакують під Ізюмом і готують наступ у бік Миколаєва – Інститут вивчення війни