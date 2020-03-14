Безсмертний дав пораду СБУ щодо ролі Єрмака в мінському процесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Баканову, як голові СБУ, варто забути про дружбу з президентом» – Безсмертний

Службі безпеки України варто вивчити роль голови Офісу президента Андрія Єрмака в підписанні документу в Мінську, щоб зрозуміти, на яку країну той працює.

Таку думку в інтерв’ю «Буквам» висловив дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний.

Дипломат вважає, що сам Єрмак не розуміє, що він підписав у Мінську і не усвідомлює, що підписаний документ надає суб’єктність бойовикам ОРДЛО.

«Мені хочеться придумати для вас заголовок (про те, що нещодавно відбулося): «Підписання капітуляції в умовах пандемії», – зазначив він.

На його думку, СБУ варто більш детально вивчити цю ситуацію, задавшись питанням, а на яку країну працює Єрмак, оскільки на кону захист національних інтересів.

«Ну ти ж (Єрмак) кіно знімав, ти ж знаєш, що Apple не дає айфони в руки поганим героям, а ти навіщо їм даєш? Щоб у тебе питали, а чиє завдання ти тут виконуєш? Ти на державу працюєш? Я б на місці СБУ задався цим питанням», – сказав він.

Безсмертний вважає, що в цьому аспекті Івану Баканова, як голові СБУ, варто забути про дружбу з президентом, подумавши про те, що на кону інтереси держави.

Читайте також: