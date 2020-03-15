На Закарпатті СБУ блокувала схему контрабанди цигарок до ЄС



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На Закарпатті СБУ блокувала схему контрабанди цигарок до ЄС Фото: СБУ

На Закарпатті затримали прикордонника, який за хабарі обіцяв безперешкодне переправленя цигарок до ЄС

Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області механізм незаконного переправлення тютюнових виробів закордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, інспектор прикордонного контролю відділу прикордонної служби «Тиса» налагодив механізм одержання неправомірної вигоди.

За різні суми хабарів він «гарантував» безперешкодне переміщення цигарок до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

Для цього посадовець надавав контрабандистам інформацію щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів.

Правоохоронці затримали інспектора відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошей за нелегальне переправлення через державний кордон майже 4 тисяч пачок тютюнової продукції.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові та співробітниками внутрішньої безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом органів прокуратури.