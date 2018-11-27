Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
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Розсилка
Націоналісти наполягають на тому, що голосування ВР за це рішення має відбуватись у відкритому режимі
Представники «Національного корпусу» та «Національних дружин» прийшли до будівлі Верховної Ради, де о 16:00 має відбутись позачергове засідання Верховної Ради щодо розгляду питання введення воєнного стану в Україні.
Як повідомляється на сторінці Нацкорпусу у Facebook, представники цих організацій підтримують ухвалення рішення про введення воєнного стану в України.
Але вони вважають, що із запровадженням воєнного стану має обов’язково відбуватись:
- розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки
- розірвання дипломатичних відносин з Росією
- вибори не мають скасовуватись чи переноситись.
Крім того, націоналісти наполягають на тому, що голосування ВР за це рішення має відбуватись у відкритому режимі.
Як повідомлялося, сьогодні з такими ж вимогами націоналісти ходили Адміністрації президента.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.
У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.
Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.
Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.