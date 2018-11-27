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    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)

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    Націоналісти запалили димові шашки біля Верховної Ради - Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти запалили димові шашки біля Верховної Ради
    Фото: Національний корпус

    Націоналісти наполягають на тому, що голосування ВР за це рішення має відбуватись у відкритому режимі

    Представники «Національного корпусу» та «Національних дружин» прийшли до будівлі Верховної Ради, де о 16:00 має відбутись позачергове засідання Верховної Ради щодо розгляду питання введення воєнного стану в Україні.

    Як повідомляється на сторінці Нацкорпусу у Facebook, представники цих організацій підтримують ухвалення рішення про введення воєнного стану в України.

    Але вони вважають, що із запровадженням воєнного стану має обов’язково відбуватись:

    • розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки
    • розірвання дипломатичних відносин з Росією
    • вибори не мають скасовуватись чи переноситись.

    Крім того, націоналісти наполягають на тому, що голосування ВР за це рішення має відбуватись у відкритому режимі.

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    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)
    Націоналісти під Радою вимагають введення воєнного стану (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні з такими ж вимогами націоналісти ходили Адміністрації президента.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

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