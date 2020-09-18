Національний парк Таїланду надсилає туристам назад їхнє сміття



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Найпопулярніше сміття – порожні пластикові пляшки, банки та упаковки з-під чипсів

Речі надсилають у картонних коробках із запискою «Ви забули ці речі в національному парку Кхао Яй»

Найстаріший та найпопулярніший національний парк Таїланду Кхао Яй надсилає туристам додому сміття, яке вони залишили. Про це повідомляє BBC.

Під час входу до парку відвідувачі мають зареєструватись та зазначити свою адресу, щоб працівники могли їх відстежити.

Окрім цього правопорушників реєструють у поліції — викидання сміття у національному парку карається тюремним увʼязненням терміном до пʼяти років і великими штрафами.

Влада парку пояснює, що залишене сміття може бути особливо небезпечним для тварин, які можуть спробувати його зʼїсти.

Національний парк Кхао Яй розташований неподалік від столиці Таїланду Бангкока. Він простягається на території понад 2 тисячі квадратних кілометрів і дуже популярний серед туристів. Це найстаріший національний парк Таїланду, який відомий своїми водоспадами, тваринами і пейзажами.

Нагадаємо, що у київській підземці побільшало сміття, але урн на платформах не буде.