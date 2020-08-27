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    Як працює система сортування і вивезення сміття у Києві

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    <span>Відсортовані киянами відходи потрапляють на сортувальні станції, а потім на переробку</span> - Як працює система сортування і вивезення сміття у Києві
    Відсортовані киянами відходи потрапляють на сортувальні станції, а потім на переробку

    У столиці до десяти локацій, де сортують відходи, зібрані в контейнери для роздільного збору

    Київ налагодив алгоритми сортування й переробки сміття і зараз вже стоїть завдання збільшення масштабів у цьому напряму. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    «Відсортований пластик, наприклад, везуть на кілька харківських підприємств, скло - на завод в Гостомель. І наше завдання - збільшувати обсяги відсортованої сировини», - сказав він.

    За його словами, кияни можуть не хвилюватись, що відсортовані відходи поїдуть на полігон.

    «Сортувальні лінії, як правило, розміщені на виробничих базах перевізників відходів. А комунальне підприємство «Київкомунсервіс», наприклад, працює за угодою з підприємством, що має потужну сортувальну лінію, розташовану на Видубичах. Загалом у столиці до десяти локацій, де сортують відходи, зібрані в контейнери для роздільного збору», – пояснив Пантелеєв.

    Як працює система сортування сміття у Києві

    • відсортовані відходи потрапляють на сортувальні станції, а потім на переробку
    • сортувальні лінії, як правило, розміщені на виробничих базах перевізників відходів
    • загалом діють до десятка сортувальних локацій.

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    «Накопичення сміття не повинно перетворюватись на стихійні звалища у дворахЗа цим ми ретельно слідкуємо, щоб не допустити захаращення», – зазначив Пантелеєв.

    Як повідомлялося, Київ опрацьовує питання будівництва переробного комплексу, який також передбачатиме безпечну утилізацію відпрацьованих батарейок і поводження з хімічними відходами

    Київ сміття КМДА кияни
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