Як працює система сортування і вивезення сміття у Києві
У столиці до десяти локацій, де сортують відходи, зібрані в контейнери для роздільного збору
Київ налагодив алгоритми сортування й переробки сміття і зараз вже стоїть завдання збільшення масштабів у цьому напряму. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.
«Відсортований пластик, наприклад, везуть на кілька харківських підприємств, скло - на завод в Гостомель. І наше завдання - збільшувати обсяги відсортованої сировини», - сказав він.
За його словами, кияни можуть не хвилюватись, що відсортовані відходи поїдуть на полігон.
«Сортувальні лінії, як правило, розміщені на виробничих базах перевізників відходів. А комунальне підприємство «Київкомунсервіс», наприклад, працює за угодою з підприємством, що має потужну сортувальну лінію, розташовану на Видубичах. Загалом у столиці до десяти локацій, де сортують відходи, зібрані в контейнери для роздільного збору», – пояснив Пантелеєв.
Як працює система сортування сміття у Києві
- відсортовані відходи потрапляють на сортувальні станції, а потім на переробку
- сортувальні лінії, як правило, розміщені на виробничих базах перевізників відходів
- загалом діють до десятка сортувальних локацій.
Як забезпечити вивезення великогабаритних відходів
- ЖЕКи мають забезпечити місця для складування великогабаритних відходів
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«Накопичення сміття не повинно перетворюватись на стихійні звалища у дворахЗа цим ми ретельно слідкуємо, щоб не допустити захаращення», – зазначив Пантелеєв.
Як повідомлялося, Київ опрацьовує питання будівництва переробного комплексу, який також передбачатиме безпечну утилізацію відпрацьованих батарейок і поводження з хімічними відходами.