Сортування сміття: у Києві вже встановили 500 контейнерів-дзвіночків (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контейнери для зборів різних фракцій відходів Фото: Петро Пантелеєв, Facebook

До кінця року «Київкомунсервіс» встановить ще 500 таких баків

Київ продовжує розвивати систему роздільного збору відходів. У восьми районах міста вже встановили 500 контейнерів для зборів різних фракцій відходів – пластику (PET), скла та паперу. Це контейнери типу «дзвіночок». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Дзвіночки» встановлені на прибудинкових територіях, що входять до зони обслуговування комунального підприємства «Київкомунсервіс». У першу чергу, контейнери для роздільного збору розміщуємо там, де є запит людей на якісне та відповідальне сортування. До кінця року «Київкомунсервіс» встановить ще 500 таких баків. Таким чином, мережа роздільного збору відходів налічуватиме понад 3,6 тисячі баків – як для окремих ресурсоцінних матеріалів, так і для сухої та вологої фракції», – зауважив Пантелеєв.

Наразі комплекти встановлено у таких районах:

Дарницькому – 107,

Дніпровському – 104,

Деснянському – 112,

Оболонському – 96,

Шевченківському – 38,

Подільському – 36,

Печерському – 12,

Голосіївському – 9.

Заступник голови КМДА наголосив, що контейнери мають бути доступними для кожного жителя міста. Мешканці, які прагнуть сортувати сміття, можуть подати звернення на встановлення контейнерів біля їхнього будинку за посиланням.

Як повідомляв «Главком», у Києві планують встановити обладнання по переробці рослинних решток на біогаз з використанням «сухого» методу бродіння, яке дозволить виробляти на 30-40% більше біогазу, ніж продукує аналогічне устаткування з використанням «вологого» методу.

Читайте також: