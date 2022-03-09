Національний спротив. Хмельницький виділив 85 млн грн, готовий купляти джипи для армії

Кошти спрямують на забезпечення потреб Збройних сил України, тероборони та формування гуманітарних вантажів

Депутати Хмельницької міської ради затвердили Програму заходів національного спротиву на 2022 рік з кошторисом 85 млн грн. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин у коментарі ЗМІ.

За його словами, кошти спрямують на забезпечення потреб Збройних сил України, територіальної оборони та формування гуманітарних вантажів для міст, які потерпають від обстрілів окупанта.

«47 млн грн уже виділено. Стільки ж коштів розподілимо вже рішеннями виконкому. Це народна війна, а тому всі сили і засоби необхідно спрямовувати задля нашої перемоги», – заявив мер.

Із цікавого: у Програму заходів національного спротиву закладено фінансування на закупівлю у населення вживаних транспортних засобів для потреб територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору.

«Ті, хто має вживані автомобілі типу джип – Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol, будь-які інші автомобілі спортивного типу, і ви хочете їх продати, ми готові такі машини викупити і віддати Збройним Силам, тим групам, які працюють на передовій і для яких цей транспорт надзвичайно важливий», – сказав мер під час відеозверення.

Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.