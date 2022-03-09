Путінські пропагандисти обережно визнають свою поразку (відео)

Триває 14 день військової агресії росії проти України

У ефірі телепрограми, яку веде головний пропагандист росії, Володимир Соловйов, знову прозвучала думка, що росія, як мінімум, не перемагає у війні проти України.

«Схоже, що Україна змогла побудувати націю. Ми не бачимо масової здачі в полон, чи приязного ставлення з боку українських громадян... ЗСУ активно чинять опір. Мабуть, якась недооцінка була» сказав один з експертів в прямому ефірі каналу «росія 1».

Хоча за його словами, така міць і такий спротив українців, це заслуга західних кураторів. Але менше з тим, два тижні тому, ці ж самі пропагандисти відмовлялися визнавати, що українці то є самостійна нація.

Також, росіяни визнали, що в Україні немає жодного політичного режиму, який би міг стати при владі та бути лояльним до Кремля.

Нагадаємо, «Если войну не выиграть, это приведет к гибели самой России». Такі слова сказав у прямому ефірі на російському телебаченні Володимир Соловйов.

Це один з найодіозніших пропагандистів путіна. Він визнав, що ситуація складається не на користь їх лідера.

Також, на каналі російського міноборони «Зірка» військовий ветеран запропонував вшанувати пам'ять хлопців, які гинуть в Україні.

Але він забув, що у росії говорити про їх втрати не можна



