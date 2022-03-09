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    Путінські пропагандисти обережно визнають свою поразку (відео)

    російське телебачення готує своїх читачів до поразки? - Путінські пропагандисти обережно визнають свою поразку (відео)
    російське телебачення готує своїх читачів до поразки?
    скріншот з відео

    Триває 14 день військової агресії росії проти України

    У ефірі телепрограми, яку веде головний пропагандист росії, Володимир Соловйов, знову прозвучала думка, що росія, як мінімум, не перемагає у війні проти України.

    «Схоже, що Україна змогла побудувати націю. Ми не бачимо масової здачі в полон, чи приязного ставлення з боку українських громадян... ЗСУ активно чинять опір. Мабуть, якась недооцінка була» сказав один з експертів в прямому ефірі каналу «росія 1».

    Хоча за його словами, така міць і такий спротив українців, це заслуга західних кураторів. Але менше з тим, два тижні тому, ці ж самі пропагандисти відмовлялися визнавати, що українці то є самостійна нація.

    Також, росіяни визнали, що в Україні немає жодного політичного режиму, який би міг стати при владі та бути лояльним до Кремля.

    Нагадаємо, «Если войну не выиграть, это приведет к гибели самой России». Такі слова сказав у прямому ефірі на російському телебаченні Володимир Соловйов.

    Це один з найодіозніших пропагандистів путіна. Він визнав, що ситуація складається не на користь їх лідера.

    Також, на каналі російського міноборони «Зірка» військовий ветеран запропонував вшанувати пам'ять хлопців, які гинуть в Україні.

    Але він забув, що у росії говорити про їх втрати не можна


    Теги: Росія пропаганда війна #stoprussia
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    Путінські пропагандисти обережно визнають свою поразку (відео)