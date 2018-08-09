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    Нацкомісія уточнила дату запуску послуги перенесення мобільних номерів

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    <span>SIM-карта</span> - Нацкомісія уточнила дату запуску послуги перенесення мобільних номерів
    SIM-карта

    Процес і терміни впровадження обговорили разом з усіма учасниками процесу, операторами в тому числі

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, прийняла рішення про дати впровадження перенесення телефонних номерів в Україні.

    Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

    Створення локальних баз даних операторів з номерами телефонів клієнтів і їх підключення до централізованої системи має відбутися до 1 лютого 2019 року.

    Початок впровадження послуги з перенесення абонентських номерів - 1 травня 2019 року.

    Процес і терміни впровадження обговорили разом з усіма учасниками процесу, операторами в тому числі.

    Раніше вважалося, що послуга стане доступною з лютого 2019 року. Зазначимо, що дату запуску послуги збереження номеру після переходу до іншого оператора неодноразово переносили.

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