Нацкомісія уточнила дату запуску послуги перенесення мобільних номерів



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Процес і терміни впровадження обговорили разом з усіма учасниками процесу, операторами в тому числі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, прийняла рішення про дати впровадження перенесення телефонних номерів в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Створення локальних баз даних операторів з номерами телефонів клієнтів і їх підключення до централізованої системи має відбутися до 1 лютого 2019 року.

Початок впровадження послуги з перенесення абонентських номерів - 1 травня 2019 року.

Процес і терміни впровадження обговорили разом з усіма учасниками процесу, операторами в тому числі.

Раніше вважалося, що послуга стане доступною з лютого 2019 року. Зазначимо, що дату запуску послуги збереження номеру після переходу до іншого оператора неодноразово переносили.