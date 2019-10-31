Адвокат Порошенка: Портнова треба допитати повторно



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Представник потерпілих вимагатиме повторного допиту Портнова

Слідчий Нацполіції, який приховав від потерпілих допит Портнова і не дав можливість поставити йому запитання, порушив закон, заявив адвокат Порошенка

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі Національної поліції повинні провести повторний допит ексзаступника глави адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова.

Про це Головань написав 31 жовтня у своєму блозі.

«Найвідоміший пасквілянт країни пан Портнов чомусь не анонсував завчасно свій допит у Національній поліції. Та й слідчі Національної поліції провели допит улюбленця Романа Труби тихенько, як мишки. Не допитати не могли, бо треба ж виконувати ухвалу суду. Судячи з телеграм-каналу, Портнов у всьому признався і свою причетність до нападу на п'ятого президента України не заперечував. Однак допит проведено з порушенням закону», - зазначив адвокат.

Він зауважив, що на відміну від проваджень ДБР за «нікчемними портновськими заявами», у провадженні за фактом нападу на Порошенка є потерпілі.

«А потерпілий, на відміну від заявника, відповідно до статті 56 КПК України під час досудового розслідування має право брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі.

Відповідно до частини 6 статті 223 КПК України, слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника.

Тому слідчий Національної поліції, який приховав від потерпілих допит Портнова і не дав можливість поставити йому запитання, порушив закон. Він не мав права цього робити, хоч би як слізно не просили його пан Портнов і його владні покровителі», - підкреслив Головань.

Він заявив, що оскільки слідчий продемонстрував залежність і упередженість, йому буде заявлено відвід.

«Представник потерпілих вимагатиме повторного допиту Портнова. Директор ДБР Роман Труба також має бути допитаний за участі представника потерпілих», - повідомив Головань.

Нагадаємо, раніше Головань оприлюднив повний текст ухвали Шевченківського райсуду Києва стосовно допиту директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та ексзаступника глави адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова.

До слова, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що Порошенко 15 разів не з’явився на допит у ДБР у провадженнях, в яких він фігурує.