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    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю

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    На кордоні з Білоруссю, по річках Прип'ять і Дніпро, посилено заходи охорони - Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю
    На кордоні з Білоруссю, по річках Прип'ять і Дніпро, посилено заходи охорони
    Фото: ДПСУ

    Тепер патрульні катери ДПСУ будуть супроводжувати судна, а контроль здійснюватимуть прикордонні наряди

    Прикордонники посилили заходи охорони на кордоні з Білоруссю, по річках Прип'ять і Дніпро. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «З впровадженими заходами для забезпечення дотримання правил режиму в контрольованих прикордонних районах також здійснюється відстеження руху іноземних суден, які перетинають кордон України з Білоруссю по річках Прип'ять і Дніпро», - сказано в повідомленні.

    Судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства і контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби.

    «Захід суден на територію України відбувається як для транзитного переходу по території нашої держави, так і для руху в українські порти. Зустрівши іноземне судно, прикордонники Житомирського та Чернігівського загонів забезпечують постійне стеження за його рухом і супровід», – додали в ДПСУ.

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    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю
    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю
    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю
    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю
    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю
    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю

    При цьому в разі зупинки судна на ночівлю прикордонники здійснюють заходи з підтримки прикордонного режиму в межах зони його стоянки. Причалювання суден за маршрутом транзиту не допускається, як і виконання дій з навантаження або розвантаження.

    Напередодні влада Білорусі пригрозила «комплексом заходів» у відповідь на санкції.

    Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

    Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

    Теги: прикордонники Білорусь Держприкордонслужба санкції Дніпро Україна кордон
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    Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю