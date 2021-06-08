Україна посилила охорону кордонів із Білоруссю

На кордоні з Білоруссю, по річках Прип'ять і Дніпро, посилено заходи охорони

Тепер патрульні катери ДПСУ будуть супроводжувати судна, а контроль здійснюватимуть прикордонні наряди

Прикордонники посилили заходи охорони на кордоні з Білоруссю, по річках Прип'ять і Дніпро. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«З впровадженими заходами для забезпечення дотримання правил режиму в контрольованих прикордонних районах також здійснюється відстеження руху іноземних суден, які перетинають кордон України з Білоруссю по річках Прип'ять і Дніпро», - сказано в повідомленні.

Судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства і контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби.

«Захід суден на територію України відбувається як для транзитного переходу по території нашої держави, так і для руху в українські порти. Зустрівши іноземне судно, прикордонники Житомирського та Чернігівського загонів забезпечують постійне стеження за його рухом і супровід», – додали в ДПСУ.

При цьому в разі зупинки судна на ночівлю прикордонники здійснюють заходи з підтримки прикордонного режиму в межах зони його стоянки. Причалювання суден за маршрутом транзиту не допускається, як і виконання дій з навантаження або розвантаження.

Напередодні влада Білорусі пригрозила «комплексом заходів» у відповідь на санкції.

Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.